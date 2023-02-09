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На биоТЭС в Токмаке устроили крематорий, вонь от трупов оккупантов беспокоит жителей - Генштаб ВСУ
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что российские оккупанты устроили в Токмаке Запорожской области мобильный крематорий. Об этом говорится в его вечерней сводке.
"Противник продолжает нести потери. Для сокрытия количества погибших оккупантов на территории предприятия "Приднепровская биоТЭС" российские захватчики обустроили мобильный крематорий. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в юго-восточном районе города, особенно ночью", - сказано в сообщении.
Относительно обстрелов в Запорожской области в Генштабе отмечают, что огневое поражение нанесено в районах населенных пунктов Ольговское, Гуляйполе, Степовое, Щербаки, Новоандреевка, Орехов и Чаривное.
Относительно ударов по оккупантам на захваченной ими территории сообщается, что в течение четверга украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава и военной техники и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Силы противовоздушной обороны за текущие сутки сбили три беспилотника противника: два типа "Орлан-10", а также один "Орион". В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления врага, два района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и позицию противовоздушной обороны противника.