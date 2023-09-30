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Происшествия
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На Франковщине взорвался нефтепровод, среди пострадавших есть дети

На Франковщине взорвался нефтепровод, среди пострадавших есть дети
На Франковщине взорвался нефтепровод

30 сентября в 17:00 вблизи села Стримба Надвирнянского района в Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода диаметром 150 мм, что привело к утечке нефтепродуктов.

Об этом сообщили в службе ГСЧС.

Согласно сообщению, нефть загорелась, а пожар перекинулся на частный дом.

В ГСЧС сначала сообщили о трех пострадавших, но позже стало известно, что их количество возросло до 6. Среди них двое детей.

"В результате аварии и пожара на нефтепроводе в Стримбе уже 6 пострадавших - трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали", - сообщил городской голова Надворной Зиновий Андреевич.

Он отметил, что в настоящее время причина прорыва нефтепровода неизвестна.

Фото 2 — На Франковщине взорвался нефтепровод, среди пострадавших есть дети

Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена.

По состоянию на 20:30 известно, что количество пострадавших возросло до 9 человек, из которых 5 госпитализированы.

Напомним, на рынке "Озерка" в центральной части Днепра 29 сентября произошел серьезный пожар в торговом помещении, который удалось обуздать.

Автор:
Татьяна Гойденко