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На Франковщине взорвался нефтепровод, среди пострадавших есть дети
30 сентября в 17:00 вблизи села Стримба Надвирнянского района в Ивано-Франковской области произошел порыв нефтепровода диаметром 150 мм, что привело к утечке нефтепродуктов.
Об этом сообщили в службе ГСЧС.
Согласно сообщению, нефть загорелась, а пожар перекинулся на частный дом.
В ГСЧС сначала сообщили о трех пострадавших, но позже стало известно, что их количество возросло до 6. Среди них двое детей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В результате аварии и пожара на нефтепроводе в Стримбе уже 6 пострадавших - трое взрослых и двое детей. Их госпитализировали", - сообщил городской голова Надворной Зиновий Андреевич.
Он отметил, что в настоящее время причина прорыва нефтепровода неизвестна.
Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена.
По состоянию на 20:30 известно, что количество пострадавших возросло до 9 человек, из которых 5 госпитализированы.
Напомним, на рынке "Озерка" в центральной части Днепра 29 сентября произошел серьезный пожар в торговом помещении, который удалось обуздать.