В ГСЧС показали тушение пожара на центральном рынке Днепра (ФОТО, ВИДЕО)

На рынке "Озерка" в центральной части Днепра 29 сентября произошел серьезный пожар в торговом помещении, который удалось потушить, сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Отмечается, что сообщение о пожаре в двухэтажном помещении по улице Степана Бендеры (бывшая Шмидта) поступило в службу спасения "101" в 9:44. На место были направлены спасатели в составе двух отделений.

По прибытию к месту происшествия пожарные установили, что из окон на втором этаже помещения, выбивалось пламя и наблюдалось плотное задымление. Дополнительно по требованию руководителя тушения пожара было направлено еще четыре пожарно-спасательных отделения.

Огнем были уничтожены окна, деревянные стеллажи и торговая продукция внутри помещения на общей площади 100 квадратных метров. Впрочем, погибших и травмированных нет.

В 11:11 возгорание было локализовано, а в 11:42 ликвидировано. К тушению привлекалось 30 человек личного состава и шесть единиц пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в области.

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Напомним также, что на днях в Ивао-Франковской области дотла сгорел деревянный туркомплекс "Сяйво Карпат", куда привезли полторы сотни детей с воспитателями. А ранее в этом месяце сгорел завод по производству пенопласта в Тернополе.