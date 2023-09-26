Масштабный пожар в Карпатах: сгорел деревянный туркомплекс (ФОТО, ВИДЕО)

Комплекс отдыха "Сяйво Карпат" в селе Красноилье Верховинской общины сгорел вечером 25 сентября. Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, звонок на линию 101 поступил в 18:28.

К моменту прибытия пожарно-спасательной части №12 из поселка Верховина второй и мансардный этаж здания были охвачены огнем, а площадь пожара составляла ориентировочно 750 квадратных метров. Существовала угроза перекидывания огня на соседние дома. При этом здание санатория является деревянным, что способствовало быстрому распространению огня.

В 20:43 пожар удалось локализовать, а в 22:26 – ликвидировать. Из-за сильного задымления на пожаре работали четыре звена газодымозащитной службы, были созданы три оперативных участка и штаб пожаротушения. С помощью квадрокоптера проведена дополнительная аэроразведка пожара. Часть здания пожарным все же удалось спасти.

Как выяснилось, в "Сяйві Карпат" проживало 148 детей с воспитателями и 20 человек обслуживающего персонала. Обслуживающий персонал вывел всех детей из здания, потому пострадавших нет.

С места пожара все дети, шесть воспитателей и три человека обслуживающего персонала были направлены на поселение в другой санаторий, куда также направлен психолог ГУ ГСЧС в области.

Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

К ликвидации пожара было привлечено от Ивано-Франковского облуправления ГСЧС 12 единиц техники и 60 человек личного состава, а от черновицкого - 1 единицу техники и 5 человек личного состава. Также привлекались четыре работника местной пожарной охраны на двух единицах техники.