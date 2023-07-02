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На Киевщине обломки БПЛА повредили дома, есть раненый
В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". В результате ночной атаки в Киевской области повреждены несколько домов и ранен мужчина.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Согласно сообщению, несмотря на то, что факты попаданий не зафиксированы, в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома.
Также пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщили в Воздушных силах, ПВО работала в разных областях Украины. В целом, защитники неба уничтожили 8 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатых ракеты "Калибр".
Напомним, ночью 2 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Этого для атаки на столицу россияне выбрали "Шахеды".