На Киевщине обломки БПЛА повредили дома, есть раненый

В ночь на 2 июля российские оккупанты атаковали Украину иранскими ударными дронами типа "Shahed" и тремя крылатыми ракетами "Калибр". В результате ночной атаки в Киевской области повреждены несколько домов и ранен мужчина.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Согласно сообщению, несмотря на то, что факты попаданий не зафиксированы, в результате падения обломков в двух районах Киевщины повреждены три частных дома.

Также пострадал житель одного из домов. Мужчина получил ранение ноги.

Как сообщили в Воздушных силах, ПВО работала в разных областях Украины. В целом, защитники неба уничтожили 8 ударных БПЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатых ракеты "Калибр".

Напомним, ночью 2 июля враг совершил очередную атаку на Киев. Этого для атаки на столицу россияне выбрали "Шахеды".