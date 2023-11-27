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Обстрелы Днепропетровской и Сумской областей: как прошел день в регионах (ФОТО)
Российские оккупанты в течение дня 27 ноября обстреляли несколько регионов Украины. Известно об одном пострадавшем человеке.
Ситуация в Днепропетровской области. Войска РФ ранили женщину
В Днепропетровской области под огнем находился Никопольский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Захватчики обстреляли район из тяжелой артиллерии шесть раз, попав по самому Никополю и Марганецкому обществу.
В городе ранена 51-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Враг повредил админздание, лицей, храм, спортклуб. Кроме того, побиты семь многоквартирных и 14 частных домов. Оккупанты уничтожили одно и изувечили 12 хозяйственных построек. Также разбиты авто, линия электропередач и газопровод.
Как проинформировали в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Обстрелы Сумской области. Враг применил минометы
В Сумской области россияне совершили шесть минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, отметили в пресс-службе ОВА.
Всего зафиксировано 45 взрывов.
Обстрелам подверглись Краснопольская (5 взрывов), Хотинская (22 взрыва), Новослободская (2 взрыва) и Великописаревская (16 взрывов) общины.