Обстрелы Днепропетровской и Сумской областей: как прошел день в регионах (ФОТО)

Российские оккупанты в течение дня 27 ноября обстреляли несколько регионов Украины. Известно об одном пострадавшем человеке.

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Ситуация в Днепропетровской области. Войска РФ ранили женщину

В Днепропетровской области под огнем находился Никопольский район, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Захватчики обстреляли район из тяжелой артиллерии шесть раз, попав по самому Никополю и Марганецкому обществу.

В городе ранена 51-летняя женщина, она будет лечиться амбулаторно.

Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, 27 ноября 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, 27 ноября 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, 27 ноября 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, 27 ноября 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российских обстрелов Днепропетровской области, 27 ноября 2023. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Враг повредил админздание, лицей, храм, спортклуб. Кроме того, побиты семь многоквартирных и 14 частных домов. Оккупанты уничтожили одно и изувечили 12 хозяйственных построек. Также разбиты авто, линия электропередач и газопровод.

Как проинформировали в Днепропетровской областной прокуратуре, правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Сумской области. Враг применил минометы

В Сумской области россияне совершили шесть минометных обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов, отметили в пресс-службе ОВА.

Всего зафиксировано 45 взрывов.

Обстрелам подверглись Краснопольская (5 взрывов), Хотинская (22 взрыва), Новослободская (2 взрыва) и Великописаревская (16 взрывов) общины.