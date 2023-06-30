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Категория
Происшествия
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Оккупанты атаковали жилой дом в Херсонской области: три человека получили ранения

Херсонская область, стела
Херсонская область. Фото: Wikimapia

Российские оккупанты обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, ранив трех человек, среди которых и ребенок. Об этом вечером 30 июня сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он отметил, что враг атаковал жилой дом.

В результате обстрела у 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.

Также из-за российского удара ранены 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Чиновник добавил, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в течение суток 29 июня захватчики 72 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда из-за российской агрессии три человека погибли, а еще четверо получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко