Оккупанты атаковали жилой дом в Херсонской области: три человека получили ранения

Российские оккупанты обстреляли поселок Антоновка в Херсонской области, ранив трех человек, среди которых и ребенок. Об этом вечером 30 июня сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Он отметил, что враг атаковал жилой дом.

В результате обстрела у 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести.

Также из-за российского удара ранены 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Чиновник добавил, что всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в течение суток 29 июня захватчики 72 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда из-за российской агрессии три человека погибли, а еще четверо получили ранения.