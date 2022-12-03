Оккупанты обстреляли четыре района Харьковской области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область, в результате чего повреждены здания, есть раненый.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне в течение суток наносили удары по населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского, Изюмского районов. В Липецкой громаде после дневных обстрелов россиян загорелся второй этаж жилого дома. В Волчанске на открытой территории горел камыш и трава", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в Купянске в результате ракетного удара россиян повреждено здание, разрушен гараж, вылетели окна в помещениях. Обошлось без пострадавших.

В Волчанске в результате обстрелов получил ранение 55-летний мужчина, его госпитализировали.

Напомним, оккупанты 2 декабря попали ракетой С-300 в жилой дом на Харьковщине.