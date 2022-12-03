Армия РФ обстреляла Никопольщину: повреждены дома, электросети и газопроводы (ФОТО)

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 3 декабря оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди не пострадали. Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в результате обстрелов в Красногригорьевской и Марганецкой громадах повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.

Также из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

Напомним, в ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.