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Армия РФ обстреляла Никопольщину: повреждены дома, электросети и газопроводы (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. Ночью 3 декабря оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов. Люди не пострадали. Повреждены два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей", - отметил он.
Кроме того, по его словам, в результате обстрелов в Красногригорьевской и Марганецкой громадах повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.
Напомним, в ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.