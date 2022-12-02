Оккупанты не дают покоя Никопольщине: за ночь выпустили почти 40 снарядов

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил он.

По словам Резниченко, захватчики выпустили по населенным пунктам около 40 снарядов.

Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.

Масштабы разрушений выясняются.

Отметим, 1 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. В Красногригорьевской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.