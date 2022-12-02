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Оккупанты не дают покоя Никопольщине: за ночь выпустили почти 40 снарядов
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 2 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Россияне не дают покоя Никопольщине. Всю ночь били по району из тяжелой артиллерии. Держали под прицелом сам Никополь и Марганецкую общину", - отметил он.
По словам Резниченко, захватчики выпустили по населенным пунктам около 40 снарядов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, жертв среди гражданского населения нет.
Масштабы разрушений выясняются.
Отметим, 1 декабря оккупанты обстреляли Никопольщину из "Градов" и тяжелой артиллерии. Под вражеский огонь попали две общины - Марганецкая и Красногригорьевская. В Красногригорьевской общине повреждено несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.