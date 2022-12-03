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Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области
Российские оккупационные войска ночью 3 декабря ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего повреждены дома.
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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", - отметил он.
По его словам, предварительно обошлось без жертв и пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, ночью 2 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, попав по объекту инфраструктуры.