Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области

Российские оккупационные войска ночью 3 декабря ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего повреждены дома.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий", - отметил он.

По его словам, предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью 2 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, попав по объекту инфраструктуры.