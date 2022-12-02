Оккупанты выпустили ракеты по Запорожью: загорелся инфраструктурный объект

Ночью 2 декабря армия страны-агрессора РФ нанесла ракетный удар по Запорожью, попав по объекту инфраструктуры.

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Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

"Путинская сволочь снова атаковала Запорожье. В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта", - отметил Куртев.

По его словам, от взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла.

На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

"Сегодня ночью враг еще раз нанес ракетный удар по Запорожью. Его целью было разрушение промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра. Как следствие занялся пожар. По имеющимся данным жертв нет", - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Отметим, ночью 27 ноября армия страны-агрессора РФ выпустила две ракеты по пригороду Запорожья, попав на территорию одного из агропредприятий.