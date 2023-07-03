Оккупанты обстреляли Днепропетровщину: пострадала женщина

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирного населения Днепропетровской области. За ночь враг дважды обстрелял Никопольский район.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, поздно вечером под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь.

В результате повреждены 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных сооружений, легковушка, газопровод, линия электропередач и солнечная панель.

Кроме того, ранена и госпитализирована 86-летняя женщина. У нее – осколочные ранения. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние женщины удовлетворительное.

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Также в Криворожском районе ночью ПВК "Восход" уничтожили вражеский беспилотник.

Напомним, российские оккупанты днем 26 июня также обстреляли Никополь, в результате чего два человека погибли. После обеда захватчики ударили по городу из тяжелой артиллерии.

Враг попал по частному предприятию, убив двух работников: 51-летнюю женщину и 50-летнего мужчину.