Оккупанты обстреляли Харьковщину: один человек погиб

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать Харьковскую область. За сутки 30 января враг нанес удары по городам и селам Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрелов Волчанска, к сожалению, погиб 62-летний гражданский мужчина. Женщина 83 лет получила ранение. Госпитализирована в состоянии средней тяжести", - отметил он.

По его словам, из-за обстрелов в городе повреждены многоквартирные жилые дома, объекты промышленности, здание районного отдела Нацполиции.

Кроме того, в Купянске в результате вражеских обстрелов разрушен объект транспортной инфраструктуры и повреждены частные жилые дома.

Напомним, оккупанты в ночь на 30 января ударили ракетой С-300 по жилой 4-х этажке в Киевском районе Харькова, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали.