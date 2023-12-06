Оккупанты выпустили 48 дронов, ударили по ТЭС ДТЭК: ситуация в регионах

В ночь на 6 декабря российские оккупанты запустили по территории Украины 48 ударных БПЛА типа Shahed. В то же время украинские силы ПВО уничтожили 41 беспилотник. Российские террористы также в очередной раз атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК.

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ПВО уничтожило 41 из 48 БПЛА

В ночь на 6 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа «Shahed». Всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БПЛА противника. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - говорится в сообщении.

Оккупанты еще раз ударили по прифронтовой теплоэлектростанции ДТЭК

Российские террористы в очередной раз атаковали одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК, говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что из-за обстрела без отопления оказались жители одного из населенных пунктов рядом со станцией. Повреждено оборудование предприятия.

После прекращения обстрелов энергетики приступили к ликвидации их последствий и прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения для жителей.

Известно, что люди не пострадали.

В Херсонской области трое погибших

За минувшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 510 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА, из них - 3 "Shahed", сообщил глава Херсонской областной военно-администрации Александр Прокудин.

По Херсону враг выпустил 31 снаряд.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, медицинское учреждение в Херсоне, гуманитарный склад, медицинское учреждение и территорию тракторной бригады в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 7 - получили ранения.

Враг обстрелял 18 населённых пунктов Харьковщины

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 18 населенных пунктов Харьковского, Чугуевского, Купянского районов, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Авиаудары враг нанес по Ивановке Купянского района.В селе Казачья Лопань в результате вражеских обстрелов повреждена газовая труба, амбулатория, частные дома и авто.

В селе Липцы в результате атаки дронов разрушен жилой дом, есть повреждение критической инфраструктуры.

В результате боевых действий без газоснабжения временно находятся 254 абонента Харьковского района. После обстрелов обесточены 1442 абонента в с. Казачья Лопань. Работы по восстановлению продолжаются.

Армия РФ нанесла 151 удар по Запорожской области

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 151 удар по 24 населенным пунктам, сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Оккупанты совершили авиационный удар по Новоандреевке, 29 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному Красному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новодаровке, Новоивановке, Левадному, Темировке, Роботиному и Малым Щербаков, а также 8 РСЗО-й, Малой Токмачки, Роботино, Лукьяновского и Магдалиновки.

Во время вражеского артобстрела получил ранения 62-летний житель Орехова.

За сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Военные РФ пять раз обстреляли приграничье Сумщины

Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов, сообщает Сумская ОВА в Фейсбук.

"Обстрелам подверглись Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Дружбовская и Середино-Будская общины", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, в Середино-Будской общине россияне сбросили 4 мины.

Захватчики убили еще одного жителя Донбасса, семеро раненых

Российская армия за минувшие сутки, 5 декабря, убила одного жителя Донецкой области, еще семь человек получили ранения. Об этом и.о. начальника областной военной администрации Игорь Мороз сообщил в Фейсбуке .

"За 5 декабря россияне убили одного жителя Донетчины - в Часовом Яру. Еще 7 человек в области за сутки получили ранения", - отметил он.