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Оккупанты выпустили по Херсонщине 216 снарядов: есть жертвы
Российские оккупационные войска в течение суток 29 марта 45 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. Армия страны-агрессора РФ совершила 45 обстрелов, выпустив 216 снарядов.
По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб, 1 - получил ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 90 человек.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
Накануне противник совершил 34 обстрела по жителям Херсонской области. В Херсоне снаряды попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты".