Оккупанты выпустили по Херсонщине 216 снарядов: есть жертвы

Российские оккупационные войска в течение суток 29 марта 45 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки Херсонщина находилась под огнем российской авиации, "Градов" и артиллерии. Армия страны-агрессора РФ совершила 45 обстрелов, выпустив 216 снарядов.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 1 человек погиб, 1 - получил ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 90 человек.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Накануне противник совершил 34 обстрела по жителям Херсонской области. В Херсоне снаряды попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также производственное помещение "Укрпочты".