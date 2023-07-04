Ракетный удар по Первомайскому. Количество пострадавших возросло

В результате ракетного удара по Первомайскому Харьковской области, который российские оккупанты совершили днем 4 июля, возросло количество раненых. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что среди 38 пострадавших есть 12 детей. Возраст самого младшего ребенка – три месяца, медики оказали младенцу помощь на месте.

Обновлено в 18:53. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов проинформировал, что ранения получили 43 человека, 12 из которых – дети. Пятерым лицам медики оказали помощь на месте. Состояние пострадавших – среднее и легкое.

Напомним, взрыв в Первомайском прогремел около 13:35. Оккупанты повредили окна в восьми многоэтажных домах. Кроме того, горели четыре автомобиля, еще одно авто было повреждено.

Как информировал генпрокурор Украины Андрей Костин, войска РФ применили ракету "Искандер". Правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).