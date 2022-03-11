Российские самолеты обстреляли три населенных пункта Беларуси

Российские боевые самолеты 11 марта целенаправленно нанесли огневой удар по населенным пунктам Копани, Бухлы и Верхний Теребежов (Беларусь). Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Стало известно, что в 14:30 российские самолеты вылетели с аэродрома Дубровица (Беларусь), зашли на территорию Украины, осуществили несколько маневров, после чего нанесли удар по территории Беларуси.

"Сейчас 9 пограничный отряд наблюдает за занятием этого населенного пункта врагом! Это провокация! Цель – втянуть Вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной", - подчеркнули в ВСУ.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что этот удар президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко спланировали против народа Беларуси. Цель этой провокации — оправдать втягивание Беларуси в войну против Украины.

Армия России с начала войны против Украины не достигла каких-либо успехов, поэтому Путин пытается втянуть в конфликт другие страны.

Ранее об этой сознательной провокации РФ предупреждал министр обороны Украины Резников Алексей.

"Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-белорусской границы. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины", — сообщил министр за полчаса до атаки.

Он подчеркнул, что украинская армия не собирается совершать никаких агрессивных действий против Беларуси.

"За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тысяч российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси", — подчеркнул Резников.

Именно сегодня, 11 марта, проходят переговоры Путина и Лукашенко, во время которых последний заявил, что якобы на Беларусь "кто-то собирался нападать".

После того, как Россия развязала войну против Украины, президент Владимир Зеленский впервые за несколько лет созвонился с Лукашенко. Тогда непризнанный лидер РБ пообещал украинскому президенту, что во время переговоров между РФ и Украиной вся военная техника, размещенная на территории Беларуси, будет стоять на месте.