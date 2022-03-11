Російські літаки обстріляли три населені пункти Білорусі

Російські бойові літаки 11 березня цілеспрямовано завдали вогневого удару по населених пунктах Копані, Бухли та Верхній Теребежів (Білорусь). Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Стало відомо, що о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому Дубровиця (Білорусь), зайшли на територію України, здійснили кілька маневрів, після чого завдали удару по території Білорусі.

"Зараз 9 прикордонний загін спостерігає за заняттям цього населеного пункту ворогом! Це провокація! Мета – втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною", - наголосили у ЗСУ.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що цей удар президент РФ Володимир Путін та Олександр Лукашенко спланували проти народу Білорусі. Мета цієї провокації – виправдати втягування Білорусі у війну проти України.

Армія Росії з початку війни проти України не досягла жодних успіхів, тому Путін намагається втягнути у конфлікт інші країни.

Раніше про цю свідому провокацію РФ попереджав міністр оборони України Рєзніков Олексій.

"Згідно з їх злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по ряду населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України", - повідомив міністр за пів години до атаки.

Він наголосив, що українська армія не збирається вчиняти жодних агресивних дій проти Білорусі.

"За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тисяч російських солдатів. Не дозвольте втягти свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі", - наголосив Резніков.

Саме сьогодні, 11 березня, відбуваються переговори Путіна та Лукашенка, під час яких останній заявив, що нібито на Білорусь "хтось збирався нападати".

Після того, як Росія розв'язала війну проти України, президент Володимир Зеленський уперше за кілька років зателефонував Лукашенку. Тоді невизнаний лідер РБ пообіцяв українському президентові, що під час переговорів між РФ та Україною вся військова техніка, розміщена на території Білорусі, стоятиме на місці.