Российские войска ударили ракетой по многоэтажке в Николаеве. Есть жертвы

Войска Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью врага стали жилые дома. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

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Войска Российской Федерации ночью 11 ноября нанесли ракетный удар по Николаеву. Целью неприятеля стали жилые дома. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.

Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал ночной обстрел: "Твари в ответ нашим ВСУ ответили ракетным ударом по жилой пятиэтажке. 2-е погибших, 2-е раненых".

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на удар россиян по Николаеву: "Николаев. Циничный ответ государства-террориста на наши успехи на фронте... К сожалению, есть погибшие и раненые. Поисково-спасательные работы продолжаются. Россия не оставляет свою гнусную тактику. А мы не прекращаем бороться. Оккупанты будут отвечать за каждое преступление против Украины и украинцев".

Кроме того, армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удары по Никопольщине. Туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии.