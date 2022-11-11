Оккупанты продолжают терроризировать Никопольщину: выпустили более 50 снарядов из "Градов"

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 11 ноября оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольщине.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Оккупанты всю ночь терроризировали Никопольщину. Под обстрелами были три общины - Марганецка, Никопольская и Мировская", - отметил Резниченко.

По его словам, туда прилетели более 50 снарядов из российских "Градов" и тяжелой артиллерии.

Поврежден колледж и жилье. Детали атак уточняются.

Резниченко отметил, что жертв среди гражданского населения нет.

Напомним, в ночь на 10 ноября оккупанты нанесли удары с РСЗО и тяжелой артиллерии по Никопольщине. Повреждены 10 многоэтажных и частных домов, автозаправка, газопровод и электропередачи.