Россияне обстреляли три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждено здание магазина, памятник Авиацентра ДОСААФ и несколько частных жилых домов.

Также в пгт. Двуречная Купянского района артиллерийским обстрелом поврежден частный дом.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в области остается высокой минной опасности.

"После 14:30 в поле у села Затишье Харьковского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 43-летний мужчина получил ранения и был госпитализирован в состоянии средней тяжести", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За сутки пиротехнические подразделения ГСЧС обследовали 10 га территории и обезвредили 125 взрывоопасных предметов.

"На линии столкновения за минувшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районе Синьковки Купянского района, получил отпор от ВСУ и отступил с потерями", - сообщил Синегубов.

Напомним, накануне враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет.