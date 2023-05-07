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Армия РФ выпустила за сутки 237 снарядов по Херсонщине

Армия РФ выпустила за сутки 237 снарядов по Херсонщине
Фото: пресс-служба Минреинтеграции

Российские оккупационные войска в течение суток 6 мая 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 51 обстрел, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 4 раза.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии шесть человек погибли, четверо - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 27 человек.

Напомним, 6 мая пиротехники ГСЧС при выполнении задач по разминированию попали под вражеский обстрел в Херсонской области.

Шесть специалистов погибли. Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и были госпитализированы.

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 5 мая 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области .

Автор:
Светлана Манько