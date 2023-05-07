Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии: погибла женщина

Российские оккупационные войска не перестают терроризировать мирное население Днепропетровской области. Ночью захватчики снова обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На руках рашистов снова убийство мирного человека. Ночью они били по Никополю. Применили тяжелую артиллерию. Выпустили более десяти снарядов. Погибла 72-летняя женщина. Еще двое местных пострадали. У них стресс и контузия", - отметил Лысак.

По его словам, в городе в результате атаки повреждено 7 частных домов и многоэтажка. Также разбили окна в общежитии колледжа. Задело и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей.

Кроме того, подразделением ПВК "Восток" был сбит один вражеский беспилотник в Синельниковском районе.

Напомним, российские оккупационные войска в субботу, 6 мая, в очередной раз обстреляли Никополь в Днепропетровской области, в результате чего повреждено промышленное предприятие и пострадали четыре человека.

Также в ночь на 6 мая захватчики направили на Днепропетровщину беспилотники, а по Никополю били из артиллерии.