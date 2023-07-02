Россияне прицельно ударили по многоэтажке в Херсоне, есть раненые

2 июля около 11.20 российские войска обстреляли один из жилых районов Херсона. оккупанты попали в многоэтажку.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В результате обстрела четверо горожан получили ранения. Обломки повредили объекты гражданской инфраструктуры.

Согласно сообщению, оккупанты вели огонь с временно оккупированной территории региона.

Данные о пострадавших уточняются.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение суток 1 июля российские захватчики 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА.