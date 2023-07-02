Оккупанты выпустили по Херсонщине 475 снарядов, есть раненые

В течение суток 1 июля российские захватчики 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

В результате обстрелов 5 человек получили ранения. Среди них три ребенка.

По его информации, во вражеский обстрел попал и Херсон. Туда прилетели 27 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

Напомним, российские захватчики в течение 30 июня 82 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.