АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Оккупанты выпустили по Херсонщине 475 снарядов, есть раненые

Оккупанты выпустили по Херсонщине 475 снарядов, есть раненые
Разбитый дом после "прилета". Фото: Херсонская областная прокуратура

В течение суток 1 июля российские захватчики 86 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

В результате обстрелов 5 человек получили ранения. Среди них три ребенка.

По его информации, во вражеский обстрел попал и Херсон. Туда прилетели 27 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

Напомним, российские захватчики в течение 30 июня 82 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, Градов и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко