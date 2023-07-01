Россияне ударили по дому в Херсоне: ранены двое детей

Российская армия сегодня, 1 июля, ударила по жилым кварталам Херсона. В результате атаки пострадали двое детей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сегодня днем ​​оккупанты покрыли огнем жилые кварталы Херсона" - написал он.

По словам Прокудина, один из снарядов попал в дом, в результате чего 9-летняя девочка и 15-летний парень получили ранения.

Дети были госпитализированы в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.

Следователи Херсонской областной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, за прошедшие сутки российские захватчики 82 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения. Среди них есть ребенок.