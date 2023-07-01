Оккупанты выпустили по Херсонщине почти 450 снарядов, есть раненые

Российские захватчики в течение минувших суток 82 раза обстреляли Херсонскую область и выпустили 445 снарядов из минометов, артиллерии, танков, “Градов” и БПЛА. В результате обстрелов 5 человек получили ранения. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его информации, были "прилеты" и в Херсон. По городу враг выпустил 5 снарядов.

Российские военные попали в жилые дома разных населенных пунктов.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли поселок Антоновка на Херсонщине, а в течение суток 29 июня захватчики72 раза открывали огоньпо разным населенным пунктам Херсонской области.

Тогда из-за российской агрессии три человека погибли, а еще четверо получили ранения.

Кроме этого, оккупанты обстреляли "пункт незламності" в Херсоне, в результате чего есть жертвы и раненые.

В результате обстрела также уничтожены складские помещения, повреждены обломками другие объекты гражданской инфраструктуры