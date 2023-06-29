Один человек погиб в результате утренних обстрелов Херсонской области

Российские оккупационные войска утром 29 июня нанесли удар по Белозерке Херсонской области. В результате обстрела один человек погиб.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Фото: Facebook Херсонской ОВА Фото: Facebook Херсонской ОВА Фото: Facebook Херсонской ОВА Фото: Facebook Херсонской ОВА

Погибшей оказалась 71-летняя женщина. Она получила несовместимые с жизнью ранения. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть.

Также пострадали 20-летний молодой человек и 74-летняя женщина. Медики диагностировали у мужчины контузию и ранение лица. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате атаки зафиксировали разрушения. В Белозерке повреждено по меньшей мере двенадцать жилых домов.

В течение предыдущих суток россияне 64 раза открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

Накануне оккупанты выпустили 316 снарядов по Херсонщине. В результате вражеских обстрелов 3 человека получили ранения.