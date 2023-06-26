Оккупанты выпустили 644 снаряда по Херсонщине: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска в течение суток 25 июня 95 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 95 обстрелов, выпустив 644 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 17 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

По словам главы области, из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Заметим, 25 июня враг обстрелял поселок Антоновка и Бургунка. Кроме того, россияне сбросили авиационные бомбы на Казацкое и Веселое.

А в ночь на 25 июня русские военные обстреляли жилые кварталы Херсона. В частности, оккупанты атаковали пятиэтажный дом, под завалами погиб мужчина.