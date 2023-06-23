В Херсоне умер еще один работник троллейбусного депо, раненный в результате российского обстрела

Третий из работников троллейбусного депо в Херсоне, раненых в результате российских обстрелов 23 июня, скончался от полученных травм. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Еще одно трагическое известие… В медучреждении остановилось сердце 53-летнего работника транспортного предприятия, которое сегодня обстреляли российские террористы. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь мужчины. К сожалению, ранения оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным погибшего", - написал глава региона.

Ранее в пятницу, напомним, стало известно о гибели на месте обстрела транспортного предприятия 55-летнего мужчины. Еще пятеро его коллег были ранены и госпитализированы.

Впрочем, очень скоро областные власти сообщили о смерти в медучреждении раненого 43-летнего работника, получившего слишком тяжелые травмы. Таким образом, в целом ныне известно о трех погибших и трех раненых коммунальщиках.

Херсонская окружная прокуратура сообщила, что при ее процессуальном руководстве начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса). По данным следствия, артиллерийский обстрел произошел около 10:20 со стороны оккупированной российскими войсками правобережной части области.

Напомним, что ранее территория депо на улице Залаэгерсег уже неоднократно обстреливалась со стороны российской армии. В частности, сообщалось, что 3 января в результате обстрела были уничтожены три троллейбуса, а еще в 20 стоявших рядом вылетели окна. Были повреждены также админздание и ремонтный цех предприятия.