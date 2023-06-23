Оккупанты ударили по коммунальному предприятию в Херсоне — два человека погибли

Российские оккупационные войска в первой половине дня 23 июня нанесли прицельный удар по коммунальному транспортному предприятию в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

В результате атаки 55-летний работник погиб на месте, еще четыре человека ранены. Впоследствии стало известно о смерти 43-летнего работника. Врачи пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Прокудин подчеркнул, что россияне целенаправленно бьют по гражданским работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города.

Пострадавшие госпитализированы. Врачи оказывают им помощь.

"Мои соболезнования семье погибшего и скорейшего выздоровления раненым! Не простим российских убийц смерти наших людей", - добавил Прокудин.

В течение суток 22 июня российские оккупационные войска 91 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Тогда в результате российской агрессии семь человек получили ранения. По городу Херсону враг выпустил 26 снарядов.

Днем ранее россияне совершили 79 обстрелов Херсонщины, выпустив 400 снарядов. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.