Армия РФ выпустила 400 снарядов по Херсонщине: три человека получили ранения

Российские оккупационные войска в течение суток 21 июня 79 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 79 обстрелов, выпустив 400 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, административное здание Херсона и населенного пункта Новорайской сельской общины Бериславского района.

По словам главы области, из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Напомним, за прошедшие сутки россияне совершили 72 обстрела Херсонщины, выпустив 345 снарядов. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Оккупационные войска РФ 20 июня в очередной раз атаковали Херсон. Под вражеские обстрелы попали спасатели, которые проводили восстановительные работы в городе после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также 20 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты: дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.