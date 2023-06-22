Россияне обстреляли жилой дом в Херсоне. Есть пострадавшие

Российские оккупационные войска во второй половине дня 22 июня нанесли удар по жилому дому в Херсоне. В результате атаки пострадали местные жители и волонтеры из другого города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Ранения получили 86-летняя женщина и 25-летний парень, их госпитализировали. Оба в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь.

Кроме того, под вражеский огонь попали студенты из Ровно, которые помогали местным жителям в качестве волонтеров.

"Это два молодых парня, 25 и 23 года. У них ранения средней степени тяжести, медики оказывают им помощь", - уточнил Прокудин.

Напомним, за прошедшие сутки россияне совершили 72 обстрела Херсонщины, выпустив 345 снарядов. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь получили ранения. На дняхдо этого под вражеский обстрел попали спасатели, которые проводили восстановительные работы в городе после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.