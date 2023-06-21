В результате вражеских обстрелов в Херсонской области 2 погибших и 8 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 20 июня 72 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 72 обстрела, выпустив 345 снарядов из минометов, артиллерии, ПТРК, БПЛА, "Градов" и авиации.

По городу Херсону враг выпустил 15 снарядов.

Как уточнил Прокудин, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию СТО и здания двух учебных заведений в Херсоне.

По словам главы области, из-за российской агрессии два человека погибли, еще восемь - получили ранения.

Заметим, оккупационные войска РФ 20 июня в очередной раз атаковали Херсон. Под вражеский обстрел попали спасатели, проводившие восстановительные работы в городе после подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС.

Также 20 июня оккупанты обстреляли жилые кварталы Херсона. Удары вражеской артиллерии пришлись на гражданские объекты: дома, детсад, образовательное учреждение и СТО. Из-за обстрела погиб гражданский мужчина.

Напомним, за прошедшие сутки россияне совершили 57 обстрелов Херсонщины, выпустив 275 снарядов. Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.