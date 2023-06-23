В результате вражеских обстрелов Херсонщины семеро раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 22 июня 91 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки российские оккупанты совершили 91 обстрел, выпустив 415 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов, БПЛА и авиации.

По городу Херсону враг выпустил 26 снарядов.

Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов и здания двух заводов области.

По словам главы области, из-за российской агрессии семь человек получили ранения.

Напомним, российские оккупационные войска во второй половине дня 22 июня нанесли удар по жилому дому в Херсоне. В результате атаки пострадали местные жители и волонтеры из другого города.

Напомним, за прошедшие сутки россияне совершили 79 обстрелов Херсонщины, выпустив 400 снарядов. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.