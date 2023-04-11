В Херсоне возобновили движение троллейбусов: пока - подальше от Днепра

В Херсоне с 10 апреля возобновлено троллейбусное движение по трем маршрутам, для чего задействовано 20 машин. Как сообщают в городской военной администрации, они работают с 7:20 до 17:30.

При этом проезд в электротранспорте будет бесплатным - как для жителей города, так и для военных и переселенцев. Соответствующий приказ подписал начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко. Для проезда не нужно будет предоставлять никаких документов.

В частности, работают следующие маршруты:

• №8 Улица Полтавская (Жилпоселок) – улица Залаэгерсег

• №9 Площадь Белозерская (микрорайон Шуменский) – площадь Ганнибала

• №12 Улица Владимира Великого (микрорайон Таврический) – улица Залаэгерсег

Таким образом, троллейбусное движение не будет осуществляться по линиям, более близким к Днепру, в частности на Остров, по улице Перекопской до Антоновки и по центральному проспекту Ушакова.

В то же время в городской администрации сообщают, что на перекрестках в городе, где наиболее усложнено движение, начали работать светофоры, и "работа в этом направлении продолжается".

Напомним, что троллейбус в Херсоне работал во время российской оккупации, но перед освобождением города в начале ноября 2022 года движение было приостановлено из-за отсутствия электроэнергии и повреждений контактной сети.

3 января 2023 года в результате обстрела троллейбусного депо на улице Залаэгерсег со стороны российской армии, остающейся на другом берегу Днепра напротив Херсона, были уничтожены три троллейбуса, а еще в 20 стоявших рядом вылетели окна. Были повреждены также админздание и ремонтный цех предприятия.