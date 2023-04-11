Армия РФ обстреляла медучреждение, музей и админздание в Херсоне: есть пострадавшие

Российские военные за сутки 10 апреля открывали огонь по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области, обстреливали также и областной центр.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В Херсоне оккупанты атаковали территорию медицинского учреждения, музей и админздание, расположенные в Суворовском районе города. В результате обстрелов два человека получили ранения.

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Кроме того, в Бериславской громаде Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку. На водный транспорт, в котором находились 20-летние парень и девушка, сбросили разрывную гранату.

Всего за минувшие сутки противник совершил 56 обстрелов, выпустив 285 снарядов по региону.

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 46 человек", — уточнил Прокудин.

Ранее в городе Берислав под обстрел попала бригада скорой помощи. Во время российской атаки автомобиль скорой задели обломки снарядов. Тогда же армия страны-агрессора РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.