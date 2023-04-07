Россияне обстреляли бригаду скорой помощи в Херсонской области, ранили медиков

В городе Берислав Херсонской области 7 апреля под обстрел попала бригада скорой помощи. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"Город Берислав - снова под артиллерийским огнем, - под обстрел попала бригада скорой помощи", - говорится в сообщении.

Медики направлялись к раненой женщине. Во время российской атаки автомобиль скорой задели обломки снарядов.

В результате обстрела двое фельдшеров получили ранения. На место происшествия выехали экстренные службы.

В этот же день утром армия страны-агрессора РФ обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Всего за сутки 6 апреля оккупанты 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.

Также 6 апреля россияне с дрона сбросили взрывчатку на село Змиевка Херсонской области.