- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне обстреляли Станислав в Херсонской области: ранены мать с детьми
Армия страны-агрессора РФ утром 7 апреля обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, из-за российской атаки ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.
Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.
Напомним, 6 апреля россияне с дрона сбросили взрывчатку на село Змиевка Херсонской области.
За сутки 6 апреля оккупанты 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.