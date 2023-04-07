Россияне обстреляли Станислав в Херсонской области: ранены мать с детьми

Армия страны-агрессора РФ утром 7 апреля обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области. Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, из-за российской атаки ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.

Мальчик и мама находятся в состоянии средней тяжести. Девочка получила тяжелые ранения, ее оперируют.

Напомним, 6 апреля россияне с дрона сбросили взрывчатку на село Змиевка Херсонской области.

За сутки 6 апреля оккупанты 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.