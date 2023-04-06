Россияне с дрона сбросили взрывчатку на село в Херсонской области: есть раненые

Россияне 6 апреля атаковали село Змиевка Бериславской общины. Об этом сообщил в Telegram-канале начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"По оперативной информации, взрывчатку сбросили с беспилотника. Из-за вражеской атаки ранения разной степени тяжести получили четыре местных жителя", - написал глава области.

По его словам, пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. После оказания неотложной помощи они должны быть направлены для дальнейшего лечения в больницу в Херсоне. Фотографии последствий обстрела начальник ОВА, равно как и областные полиция и прокуратура пока не публикуют.

Позже Прокудин сообщил, что из-за ударов по Змиевке в четверг пострадали шесть человек. Кроме этого, по его словам, три удара вражеской авиации были зафиксированы по Бериславу, два – по селу Новоберислав и один – по поселку Казацкое. В последнем был ранен один человек. Подробная информация о потерпевших и объемах разрушений уточняется.

Отметим, что Змиевка расположена на берегу Каховского водохранилища, то есть напротив оккупированной Россией части Херсона. Село известно как единственное в Украине место компактного проживания незначительного шведского меньшинства. Перед войной, по оценке Госстата, имело 2,2 тысячи жителей. Было оккупировано российскими войсками с 27 февраля по 11 ноября 2022 года.

Напомним, что месяц назад в Змиевке в результате российского обстрела были ранены двое мужчин, а в середине февраля погибли супружеская пара и 70-летняя женщина. Кроме того, сообщалось об обстреле в начале марта автомобилей с полицейскими и волонтерами из Кривого Рога, которые ехали в Змиевку эвакуировать пенсионерку и везли гуманитарную помощь. Ранения получили трое гражданских и двое полицейских.