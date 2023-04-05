Оккупанты обстреляли здание школы и частного предприятия в Херсонской области

Российские оккупационные войска в течение суток 4 апреля 50 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 50 обстрелов, выпустив 299 снарядов.

Город Херсон враг обстрелял 6 раз.

"Есть попадание в жилые кварталы населенных пунктов области, здание школы и частного предприятия", – сообщил Прокудин.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: три человека получили ранения.

Также с деоккупированной территории области эвакуированы 64 человека.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Так, оккупанты 3 апреля 61 раз обстреляли Херсонщину, выпустив по населенным пунктам области 224 снаряда.