Россияне снова обстреляли Херсонщину, среди раненых – годовалый мальчик

Армия страны-агрессора РФ 1 марта в очередной раз обстреляла Херсонщину, есть раненые.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

"В селе Змиевка на Херсонщине из-за российской атаки ранены двое мужчин. Это 54-летний местный житель, получивший осколочное ранение стопы, и 34-летний волонтер из Кривого Рога - его травмы более тяжелые", - говорится в сообщении.

Волонтер попал под плотный вражеский огонь и получил осколочные ранения руки с неполной ампутацией предплечья, сложные переломы руки и ноги.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, российские оккупанты из артиллерии ударили по Чернобаевке. Из-за вражеских обстрелов ранение получил годовалый мальчик.

"Сейчас карета "скорой" везет малыша в больницу, чтобы медики могли спасти его жизнь. Мальчик в состоянии средней тяжести, осколками стекла ему ранило уши и лицо", - добавили в ОВА.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

За сутки 28 февраля враг 86 раз открывал огонь по населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 5 человек погибли, 7 человек получили ранения разной степени тяжести.