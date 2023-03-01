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Утром оккупанты обстреляли Чугуев: поврежден многоквартирный дом
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три "прилета" по городу. Поврежден многоквартирный дом", - отметил Синегубов.
Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, в Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены 2 жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.
Под обстрелом также находился Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина.
Глава области также сообщил, что в Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.
Напомним, 27 февраля в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены 8 жилых домов и хозяйственные постройки.