Утром оккупанты обстреляли Чугуев: поврежден многоквартирный дом

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор мирного населения Харьковщины. За прошедшие сутки враг продолжал обстрелы населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня утром оккупанты обстреливали Чугуев. Зафиксировано три "прилета" по городу. Поврежден многоквартирный дом", - отметил Синегубов.

Он добавил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Кроме того, в Купянске в результате вчерашнего утреннего обстрела повреждены 2 жилых дома, помещение детского сада и пожарно-спасательная часть ГСЧС.

Под обстрелом также находился Городской парк культуры и отдыха, где, к сожалению, от ранений погиб мужчина.

Глава области также сообщил, что в Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами поврежден многоквартирный жилой дом.

Напомним, 27 февраля в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены 8 жилых домов и хозяйственные постройки.