Оккупанты атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами

Российские оккупационные войска в течение суток 6 апреля 46 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 258 снарядов.

Город Херсон враг обстрелял из тяжелой артиллерии и авиации 7 раз.

"Есть попадание в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома; в объекты критической инфраструктуры и территорию парка", – отметил Прокудин.

Также россияне атаковали Херсонщину управляемыми авиабомбами.

Вечером три удара вражеской авиации зафиксированы по Бериславу, два – по Новобериславу и один – по Казацкому.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения: 7 человек получили ранения. Шесть человек пострадали из-за ударов по Змиевке, один человек получил ранения в поселке Казацком.

Также с деоккупированной территории области за сутки эвакуировано 46 человек.

Напомним, 6 апреля россияне с дрона сбросили взрывчатку на село Змиевка Херсонской области.

За сутки 5 апреля оккупанты 42 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области.