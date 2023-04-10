Оккупанты обстреляли лодку с гражданскими в Херсонской области - есть раненые

В Бериславской громаде Херсонской области российский беспилотник атаковал лодку. На водный транспорт, в котором находились 20-летние парень и девушка, сбросили разрывную гранату. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По словам главы Херсонской ОВА, гражданские попытались на лодке выйти в залив, пренебрегнув запретом и проигнорировав угрозы обстрела оккупантами с левого берега.

“Лодка немедленно была атакована россиянами – с беспилотника на нее сброшена разрывная граната. Оба местных жителя получили тяжелые ранения и были срочно эвакуированы нашими военными в больницу, где им оказывается медицинская помощь”, - сообщил Александр Прокудин.

Прокудин призвал жителей Херсона соблюдать ограничения на использование водного транспорта.

Оккупационные войска Российской Федерации за сутки 9 апреля совершили 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов по Херсонской области. 17 снарядов попали в Херсон.

Напомним, в городе Берислав Херсонской области 7 апреля под обстрел попала бригада скорой помощи.

Медики направлялись к раненой женщине. Во время российской атаки автомобиль быстрой задели обломки снарядов.

В результате обстрела двое фельдшеров получили ранения.

Армия страны-агрессора РФ утром 7 апреля обстреляла из тяжелой артиллерии Станислав Херсонской области.

Снаряд попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. По словам Александра Прокудина, из-за российской атаки ранения получили три человека – 30-летняя женщина, 10-летняя девочка и 3-летний мальчик.

Пострадавших госпитализировали в больницу в Херсоне.