Россияне выпустили по Херсонской области 360 снарядов, 17 из них попали по Херсону

Оккупационные войска Российской Федерации за сутки 9 апреля совершили 78 обстрелов, выпустив 360 снарядов по Херсонской области. 17 снарядов попали по Херсону.

Об этом 10 апреля сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Российские войска нанесли удары по жилым кварталам населенных пунктов Херсонской области. Под вражеский огонь, в частности, попали территория и постройки гаражного кооператива Корабельного района города.

"За минувшие сутки жертв среди гражданского населения нет. Об эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуированы 90 человек", — уточнил Прокудин.

В течение предыдущих суток, 8 апреля оккупанты 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Днем ранее снаряд россиян попал в жилой дом, проломил крышу и сдетонировал. Тогда ранения получила женщина и двое детей. В тот же день в городе Берислав Херсонской области под обстрел попала бригада скорой помощи.