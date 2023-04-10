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Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: разрушена многоэтажка (ФОТО)

Авдеевка, разрушения, 10 апреля 2023
Последствия российского обстрела Авдеевки, 10 апреля 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Российские оккупанты 10 апреля нанесли очередной авиаудар по Авдеевке Донецкой области, уничтожив еще одну многоэтажку. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его словам, обошлось без жертв, ведь все жильцы дома своевременно эвакуировались.

Фото 2 — Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: разрушена многоэтажка (ФОТО)
Последствия российского обстрела Авдеевки, 10 апреля 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 3 — Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: разрушена многоэтажка (ФОТО)
Последствия российского обстрела Авдеевки, 10 апреля 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram
Фото 4 — Россияне нанесли авиаудар по Авдеевке: разрушена многоэтажка (ФОТО)
Последствия российского обстрела Авдеевки, 10 апреля 2023. Фото: Павел Кириленко / Telegram

Как добавил Кириленко, в настоящее время в Авдеевке остаются около 1800 человек – все они ежедневно рискуют собственной жизнью. При этом глава ОВА снова призвал гражданских покинуть прифронтовые населенные пункты, отметив, что помощь с эвакуацией предоставляется.

Напомним, в ночь на 10 апреля российская армия обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. В результате этого 20 могил разрушены, еще столько же – повреждены.

За прошедшие сутки враг обстрелами ранил четырех жителей Донецкой области. В частности, двое раненых зафиксировано в Дружковке, которую оккупанты атаковали из "Смерчей".