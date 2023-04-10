В результате российских обстрелов в Донецкой области ранены четыре человека

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки нанесли удар со "Смерчей" по Дружковке, в результате чего были ранены 2 человека, повреждены 10 домов. Также две ракеты С-300 враг выпустил по Краматорску.

На Волновахском направлении вражеские обстрелы попали Угледар и Богоявленко - никто не пострадал, сообщил глава области Павел Кириленко.

На Донецком направлении россияне обстреляли из "Ураганов" Курахово. В результате обстрелов 1 человек ранен, повреждены 7 двухквартирных домов и территория предприятия.

Еще 11 домов повреждены в Дачном. В течение суток происходили артобстрелы Марьинки, Красногоровки и Максимилиановки. Под утро россияне обстреляли Очеретино и Авдеевку - поврежден дом. Всего за сутки россияне ранили 4 жителей Донбасса.

Кроме того, оккупационная армия этой ночью обстреляла кладбище в Краматорске Донецкой области. Есть разрушение.

В течение 5 апреля россияне обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса, в результате чего пятеро жителей региона погибли, а еще девять получили ранения.