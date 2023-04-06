Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили пятерых человек и ранили еще девятерых

Российские оккупанты в течение 5 апреля обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, в результате чего пятеро жителей региона погибли, а еще девять получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В частности, россияне обстреляли Алексеево-Дружковку из систем "Ураган". Там погибли два человека, четверо получили ранения.

На Волновахском направлении подвергся авиаудару Угледар. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении в течение суток происходили артобстрелы Марьинки и Красногоровки и единичные обстрелы Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

На Горловском направлении в Бахмуте двое гражданских погибли, еще двое получили ранения. Враг повредил детсад, два частных дома и три многоэтажки. В Соледарской общине повреждены четыре многоквартирных дома, два частных дома и магазин в Никифоровке, а также три дома в Васюковке. Кроме того, войска РФ обстреляли окрестности Часовоярской и Торецкой общин.

На Лисичанском направлении оккупанты совершили массированный артобстрел Звановки: повреждены школа, дом культуры, магазин и более 20 частных домов. В Северске повреждены дома на двух улицах.

Напомним, в течение 4 апреля войска РФ обстрелами убили четырех жителей Донецкой области, ранили еще 11. Захватчики также атаковали здания в ряде населенных пунктов региона.